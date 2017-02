Ramon Ferrer ha estat reelegit president de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) en el ple celebrat per la institució avui. D’aquesta manera, Ferrer repeteix en el càrrec en aconseguir onze vots a favor enfront dels set obtinguts per l’altre candidat, el vice-president, Josep Palomero. Hi ha hagut dos vots en blanc.

Ramon Ferrer i Josep Palomero s’han tornat a disputar avui la presidència de l’Acadèmia després d’una primera votació on cap dels dos candidats obtingués la majoria absoluta en les tres votacions realitzades.

