El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha assegurat que la dimissió del senador Santi Vidal ha de servir per assumir que “la sensatesa, la mesura i el diàleg serveixen per resoldre problemes i que l’exageració, el radicalisme i l’extremisme no condueixen a res”. En declaracions als periodistes després de reunir-se amb el president del consell de ministres de la república italiana, Paolo Gentiloni, Rajoy ha qualificat la decisió de Vidal “d’inevitable”. Ha assegurat que el tranquil·litza que la Generalitat hagi desmentit les afirmacions de l’exsenador i ha confiat que la investigació que ha obert la fiscalia confirmi la versió de l’executiu català.

Rajoy veu “preocupants” les afirmacions en públic de Vidal que, entre d’altres qüestions, va assegurar que el Govern havia obtingut il·legalment dades fiscals dels catalans. “Convé que tots actuem a la vida pública amb sensatesa, sentit comú i cordura”, ha afegit.Així mateix, el president espanyol ha afirmat que és “molt preocupant” que al s.XXI se sentin aquest tipus de coses que, si fossin certes, serien d’una “enorme gravetat”.

