El president espanyol, Mariano Rajoy, ha evitat de confirmar si utilitzarà mesures coercitives per impedir un referèndum a Catalunya. ‘No avançaré esdeveniments ni diré què farem o què no farem’, ha dit en una conferència de premsa a la Valetta, durant la cimera de caps d’estat i de govern de la Unió Europea. ‘La cosa important és que siguem capaços de parlar i que tots siguem conscients que no es pot actuar així. Un govern i uns diputats escollits en unes eleccions d’un país democràtic no poden saltar-se la llei, és inacceptable’, i ha afegit: ‘No poden obligar ningú, i encara menys un altre govern escollit per la gent, que també se la salti’. Per Rajoy, ‘així és impossible de generar una convivència raonable’.

Ha explicat que el govern espanyol tenia ‘dues prioritats’, que eren ‘parlar i que es compleixi la llei’. Segons Rajoy, però, la seva obligació ‘més important’ és ‘preservar la llei i, per descomptat, no violar-la’. ‘Ningú pot entendre que un govern pugui vulnerar la llei d’una manera tan evident.’

‘Parlem-ne, però tots ens hem de comprometre a complir la llei, perquè si no, no som en l’espai europeu, som en una altra cosa diferent’, ha dit. Al seu parer, saltant-se ‘la voluntat de la majoria’ i ‘decidint cadascú què fa o què deixa de fer’ és ‘impossible de generar una convivència raonable’. En aquest sentit, ha insistit que a l’estat espanyol ‘no es pot liquidar la llei’ a través de ‘decisions que puguin prendre de manera irresponsable alguns dirigents polítics’.

D’una altra banda, ha considerat que calia evitar lemes com ara ‘Espanya ens roba’. ‘És absurd, no condueix absolutament a res, no té cap sentit i és el que hem d’intentar evitar entre tots, i nosaltres ho fem.’

Rajoy ha dit que no hi havia cap data fixada per a la propera reunió amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, però que hi havia ‘algunes converses per veure quan’ es podrien trobar. A banda, ha demanat a Puigdemont que assisteixi a la reunió sobre finançament autonòmic perquè li ‘agradaria’ que la Generalitat fos en aquests fòrums ‘parlant d’allò que importa a la gent’.

Operació Pika

Preguntat sobre les detencions i els escorcolls de l’operació Pika, Rajoy ha dit que no volia ‘contribuir a generar més tensió’ i que calia ‘respectar les decisions dels tribunals’.

