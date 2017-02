Segons que ha pogut saber TV3, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha decidit d’ajornar la reunió amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Aquesta trobada encara no tenia una data fixada. Fonts de Presidència de la Generalitat expliquen a VilaWeb que encara no han rebut cap comunicació per part de La Moncloa.

A principi de mes Rajoy va dir que no hi hauria problema per a celebrar la reunió amb Puigdemont, però va reiterar que el referèndum no es farà. Fins i tot, en declaracions als periodistes, va dir que hi ha un diàleg ‘molt fluid’ amb la Generalitat.

