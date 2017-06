La periodista i escriptora Pilar Rahola ha denunciat que un usuari de Twitter l’ha amenaçat amb un vídeo on dispara contra un paper que emula la figura d’una persona i hi ha escrit ‘Pilar Rahola’ en lletres vermelles. L’enregistrament no va acompanyat de cap missatge i és una resposta a un piulet de l’escriptora.

Rahola té previst denunciar el tuitaire i ja ha fet piulades demanant ajuda als Mossos d’Esquadra i al col·lectiu Drets. Posteriorment ha publicat un piulet assegurant que ‘davant les amenaces, l’amor dels que m’estimen, la força de les conviccions i la denúncia penal’.

