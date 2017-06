El batlle de Burjassot i candidat a la secretaria general del PSPV, Rafa García, ha assegurat que el partit ha de canviar molt perquè és una ‘organització sense vida’. En una entrevista a Valencia Plaza, García ha explicat que es presenta perquè el PSPV necessita un canvi d’estructura i organitzatiu que li permeta guanyar les eleccions i que vol mantenir la ‘il·lusió i l’esperit d’esperança’ dels militants socialistes després de la victòria de Pedro Sánchez, que va arrasar al País Valencià.

García ha llençat un dard al seu rival en les primàries, el president de la Generalitat, Ximo Puig. Ha recordat que el PSPV va obtenir el pitjor resultat de la història i que només governa perquè el PP va perdre la majoria absoluta a les Corts i ha reconegut que s’ha dedicat molt esforç a dignificar les institucions, però alhora això ha estat un llast pels socialistes perquè s’ha desatés la vida interna del partit.

En aquests moments el partit no té cap activitat. Tenim comarques que acumulen anys amb gestores. No hi ha hagut debat, determinades decisions importants no s’han explicat i no hi ha hagut discussió interna, ha criticat. També ha plantejat la necessitat de descentralitzar el PSPV perquè, denuncia, ara totes les decisions les pren la cúpula. García vol que les agrupacions de les comarques valencianes prenguen les seues pròpies decisions i participen en el debat de l’executiva.

Sobre les paraules de Puig, que va dir que la seua derrota podria desestabilitzar el govern, ha comentat: ‘Ens creiem la democràcia interna. Les primàries les hem de veure com una oportunitat i per a revitalitzar el partit’. Respecte de l’Acord del Botànic, n’ha fet una valoració positiva i ha condicionat els futurs acords a la decisió de la militància.

