El president del grup parlamentari de CSQP, Lluís Rabell, considera que la CUP s’ha “inventat” una fórmula per donar als pressupostos un vot a favor però “en diferit”: “De moment, llum verda. Però si al setembre no hi ha referèndum unilateral…”, ha afegit en una piulada a les xarxes després que els cupaires hagin condicionat el suport al Govern a la convocatòria d’un referèndum com a màxim al setembre. Al seu torn, el cap de files dels comuns al Congrés dels Diputats, Xavier Domènech, ha apuntat en un missatge a Facebook que els comptes només tenen de “positiu” que “fan fàcil imaginar-ne uns d’alternatius”. Domènech ha negat que siguin “els més socials de la història” i ha advertit: “Hi hauria diners si tinguéssim d’una vegada un Govern valent que s’atrevís a tocar l’IRPF a les grans fortunes, l’impost de Successions o sobre el Patrimoni”.

“La gent comuna fa anys que s’estrenyen el cinturó, ara els hi toca als de dalt. No és només una qüestió de justícia, ètica i decència, també és la forma més efectiva de sortir del cercle viciós d’austeritat i empobriment, impulsant el consum i modernitzant l’economia”, ha escrit Domènech en un comentari a les xarxes. Considera també que els números del Govern “deixen fora la immensa majoria de la població, alhora que estan fets a mesura pels privilegiats”. Per tot plegat, Domènech ha instat el sobiranisme progressista a reflexionar per què “trobant-se en majoria tant a la societat com al Parlament, deixa governar Convergència i imposar uns pressupostos amb importants carències socials”. N’hi hauria prou, assegura Domènech, en “apujar els impostos a qui més té i revertir les retallades. El poble de Catalunya es mereix uns pressupostos a l’altura del sofriment i dels sacrificis dels últims anys de crisi”, ha escrit. En aquest sentit, reclama una renda garantida de ciutadania i una “resposta ferma” contra l’emergència habitacional.

