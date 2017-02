LONDRES, 8 (Reuters/EP)

La primera ministra del Regne Unit, Theresa May, ha advertit aquest dimecres que “una Escòcia independent no estaria en la Unió Europea”, en resposta a els qui plantegen un segon referèndum independentista per sortejar el Brexit.

Una majoria d’escocesos va votar en contra de la ruptura entre el Regne Unit i la UE en la consulta de juny del 2016, en contra de la tendència expressada a Anglaterra i Gal·les. El Parlament d’Escòcia va aprovar el dimarts una simbòlica moció per rebutjar els plans de May.

El Partit Nacional Escocès (SNP) ha preguntat a la ‘premier’ en la Cambra dels comuns si activarà l’article 50 del Tractat de Lisboa sense una negociació àmplia amb tots els territoris. “Constantment es refereix als interessos d’Escòcia dins de la UE, (però) una Escòcia independent no estaria en la UE”, ha respost May.

El periòdic ‘The Courier’ ha informat que la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, demanarà dins de dues setmanes la celebració d’un segon referèndum independentista, similar al que ja va tenir lloc el 2014. Segons aquesta informació, May estaria preparant ja la seva estratègia de resposta.

Un portaveu de Downing Street, no obstant això, ha insistit que “no hauria d’haver-hi un segon referèndum”, ja que el primer “va ser clar, decisiu i legal” i “ambdues parts van acordar respectar el resultat” de la consulta del 2014.

