L’actor britànic John Hurt s’ha mort aquest dissabte als 77 anys, segons ha confirmat el seu representant a la cadena BBC. Hurt patia un càncer de pàncrees des de 2015. L’intèrpret, conegut pels seus papers en ‘L’home elefant’ o ‘Àlien’, va continuar treballant malgrat la seva malaltia i només en els últims mesos es va veure obligat a rebutjar papers.

Dues vegades nominat a l’estatueta dels Óscar, va guanyar dos premis BAFTA, de l’acadèmia britànica de cinema, a millor actor, a més d’un tercer, el 2011, en reconeixement a tota la seva carrera.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]