El Parlament d’Escòcia celebrarà una votació simbòlica per a mostrar el descontentament de la majoria d’escocesos amb la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, que s’ha sotmès a debat únicament al parlament britànic. La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, ha demanat en reiterades ocasions que es tinguin en compte els interessos d’Escòcia en les negociacions del Brexit, argumentant que una majoria d’escocesos es va oposar al ‘Brexit’ al referèndum del juny de l’any passat.

És per això que el gover escocès ha presentat al parlament d’Edimburg una moció no vinculant que reclama a la primera ministra britànica, Theresa May, la paralització del procés de sortida de la UE. L’executiu britànic, argumenta Sturgeon, ‘ha deixat moltes preguntes sense resposta’ entre d’altres les implicacions que tindrà la sortida del Regne Unit del mercat únic.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]