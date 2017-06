MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Els comptes de correu electrònic de centenars de diputats, ajudants i personal del Parlament han sofert aquest dissabte un intent d’atac informàtic “perllongat i decidit” en un intent d’esbrinar les contrasenyes més febles.

“Les Cambres del Parlament han descobert intents d’accés a comptes d’usuaris parlamentaris no autoritzats”, ha explicat un portaveu parlamentari al diari britànic ‘The Independent’.

“Continuem investigant aquest incident i prenent mesures addicionals per assegurar la xarxa informàtica, en col·laboració amb el Centre de Seguretat Nacional Cibernètica”, ha afegit el portaveu parlamentari.

Els parlamentaris van ser avisats de l’atac informàtic divendres a la nit mitjançant un correu que explicava que s’havia produït una “activitat inusual” i que hi havia “prova d’un intent de ciberatac”.

Aquest dissabte no han pogut accedir als seus comptes de correu electrònic.

“Una investigació més profunda del nostre equip ha confirmat que els ‘hackers’ van dur a terme un atac perllongat i decidit en tots els comptes d’usuaris parlamentaris en l’intent d’identificar contrasenyes febles”, segons un missatge vist pel ‘Huffington Post’.

“Els comptes de correu electrònic són una gran font d’informació per a ‘hackers’ així que comprometre aquests comptes sol ser el primer pas en un atac informàtic més sofisticat”, ha explicat conseller delegat de la plataforma de seguretat cibernètica CybSafe, Oz Alashe.

“Afortunadament, sembla que aquest atac ha estat detectat a temps i bloquejat. Esperem que no s’hagi perdut informació sensible per als ‘hackers”, ha afegit.

L’intent d’atac s’ha produït dies després que s’informés que diversos ‘hackers’ russos havien posat a la venda a Internet contrasenyes de ministres, ambaixadors i alts càrrecs de la Policia.

