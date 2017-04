El parlament britànic ha donat llum verda a la celebració d’eleccions anticipades el proper 8 de juny, com havia sol·licitat la primera ministra, Theresa May. La moció presentada pel Govern, que necessitava el suport de dues terceres parts de la Cambra dels comuns, ha tirat endavant amb 522 vots a favor i tretze en contra.

Durant el debat previ, May ha insistit en la necessitat de l’avançament electoral. ‘Crec que que en aquest moment d’enorme significat nacional hauria d’haver-hi unitat aquí a Westminster, no divisió’, ha sostingut davant la cambra dels comuns. ‘Per això és el correcte i el responsable que tots nosaltres reunits avui aquí votem a favor de les eleccions generals’, ha defensat.

May ha pres la decisió de demanar eleccions anticipades amb reticència i després d’analitzar les circumstàncies i el procés de negociació del Brexit amb la UE. ‘Vull que aquest país sigui capaç de jugar la basa més forta possible en aquestes negociacions i estar en una posició d’aconseguir el millor acord possible’, ha afirmat.

Per la seva banda, el líder laborista, Jeremy Corbyn, ha recordat que May havia descartat repetidament la celebració d’eleccions anticipades després del referèndum del Brexit al juny del 2016, insistint que la següent cita amb les urnes seria el 2020. Com pot qualsevol votant confiar en el que diu la primera ministra?”, ha preguntat.

