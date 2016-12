LONDRES, 29 (EUROPA PRESS)

La Borsa de Londres ha experimentat el 2016 el repunt més gran entre els principals parquets europeus tot i que a mitjans d’any el poble britànic va decidir abandonar la Unió Europea (UE), una decisió que va desencadenar un període de turbulències i incertesa en els mercats financers.

En concret, l’Ftse-100, l’índex de referència de la London Stock Exchange (LSE), s’ha revalorat un 14% a falta d’una jornada de cotització per al tancament de l’exercici borsari, per la qual cosa supera els ascensos experimentats per les places de Frankfurt (+6,5%) i París (+4,2%).

El passat 23 de juny el Regne Unit va optar per abandonar la UE. La Borsa de Londres registrava aleshores un guany de l’1,53% respecte a començaments del 2016, que, des que es va conèixer el resultat del referèndum, es va disparar fins a arribar a nivells pròxims al 15% tot i les caigudes inicials.

Lluny del daltabaix borsari que pronosticaven els analistes en el cas que el ‘Brexit’ es fes efectiu, la depreciació de la lliura després de la votació –que va arribar a registrar nivells mínims en més de 30 anys– ha afavorit en Borsa les empreses britàniques, ja que a curt termini beneficia la seva activitat a l’estranger.

Alhora, la recuperació dels mercats de primeres matèries ha contribuït a l’ascens de l’índex, amb companyies com Angle American, Kazakhmys, Vedanta i Glencore revaloritzant-se més d’un 200% en els seus últims 12 mesos d’activitat.

Per contra, el parquet de Milà tancarà 2016 amb caigudes pròximes al 10%, amb els principals bancs del país registrant pèrdues considerables, que en el cas de Banca Popolare i Banca Monte dei Paschi di Siena s’estenen fins al 80%, aproximadament.

Per la seva banda, l’Íbex-35 s’ha devaluat entorn d’un 2,3% en el que va de 2016, amb Arcelormittal revaloritzant-se al voltant d’un 80%, seguit de Repsol i Acerinox amb pujades superiors al 30%, mentre que Popular (-70%), IAG (-38%), Sabadell (-20%) i Cellnex (20%) són les empreses que més perden en borsa aquest 2016. També a la Península Ibèrica, l’índex de referència de la Borsa de Lisboa cau per sobre del 12%.

A Alemanya, la firma esportiva Adidas puja un 64% a l’any, per davant de Siemens (+29%) i Basf (+24%), mentre que a França, Arcelormittal (+77%) i Technip (+46%) són els valors que més incrementen el seu valor.

