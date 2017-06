LONDRES, 23 (Reuters/EP)

El líder del Partit Laborista britànic, Jeremy Corbyn, ha superat per primer cop la primera ministra del país, Theresa May, com el líder polític preferit pels britànics per convertir-se en el proper cap del Govern, segons mostra una enquesta de YouGov per al diari ‘The Times’.

En les últimes eleccions legislatives, els ‘tories’, liderats per May, van perdre la majoria absoluta que tenien al Parlament i, des de llavors, estan mirant de tancar un acord per formar govern amb el suport del Partit Unionista Democràtic (DUP).

En el sondeig de YouGov, el 35 per cent dels consultats han dit que volen que Corbyn es converteixi en el nou primer ministre, mentre que el 34 per cent s’han decantat per May. L’enquesta mostra que el 30 per cent dels electors estan indecisos.

