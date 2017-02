L’ex-primer ministre britànic, David Cameron, va intentar que el director del diari Daily Mail que donava suport fermament al Brexit fos acomiadat durant la seva campanya del referèndum sobre la sortida de la Unió Europea, segons ha informat la BBC.

Cameron, que va liderar la campanya per a la permanència del Regne Unit en la Unió Europea, es va reunir amb l’amo del Daily Mail, el segon més venut del país, per demanar-li que controlés o acomiadés el seu director Paul Dacre, d’acord amb l’informe realitzat pel programa televisiu de la BBC ‘Newsnight’.

‘És un error suggerir que David Cameron creia que podria determinar qui dirigeix el Daily Mail’, ha assegurat el portaveu de l’ex-primer ministre.

El Daily Mail, que ha estat dirigit per Dacre durant 25 anys, ha estat durant molt temps un crític feroç de la Unió Europea i, com la majoria dels diaris nacionals del Regne Unit, donava suport obertament a abandonar la UE.

Segons l’informe de la BBC, Cameron va intentar convèncer Dacre que ‘s’agafés un descans’ en una reunió privada al febrer de 2016 quan el president del Consell Europeu, Donald Tusk, va presentar la proposta d’un nou règim que atenia totes les qüestions plantejades per Cameron, qui esperava assegurar-se la victòria en el referèndum.

L’endemà el Daily Mail, que ven prop d’1,5 milions d’exemplars i té uns 14 milions d’usuaris a la seva pàgina web al dia, va acusar Cameron de crear il·lusions.

