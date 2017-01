Les llistes electorals sempre inclouen reserves perquè en el cas que la persona escollida sigui baixa, pugui ser substituïda per una persona del partit que representa. Amb la dimissió de Santi Vidal, que ha anunciat que abandonarà l’escó al senat espanyol després de les seves polèmiques declaracions, la llista electoral d’ERC preveu que sigui Robert Masih qui prengui el relleu. Aquest empresari indi de 42 anys fa dotze anys que es va establir a Catalunya i és promotor d’esdeveniments culturals i esportius.

No és la primera vegada que forma part d’una llista electoral. En les eleccions municipals del 2015 es va convertir en el primer indi que entrava en una llista electoral catalana. Fou candidat a regidor de l’Ajuntament de Barcelona per ERC.

Fa una mica més d’una dècada, Robert Masih Nahar tornava a l’Índia des de Mèxic i va decidir de fer escala a Itàlia, per a visitar els pares. S’hi va quedar dos anys, una estada durant la qual va descobrir Barcelona i s’hi va establir el 2005. Des d’aleshores, aquest empresari originari del Punjab s’ha marcat una missió quasi personal: impulsar i professionalitzar a Catalunya el criquet, l’esport rei de països com l’Índia i el Paquistan i que a casa nostra no tenia pràcticament infraestructura.

El 2007 va fundar el Catalunya Cricket Club, que presideix, i el 2009 va impulsar el primer Torneig de Criquet de Catalunya juntament amb el Departament d’Esports de la Generalitat. És el màxim representant del criquet català als comitès internacionals. De fet, va presidir (2010-12) la Unió Esportiva Catalana de Clubs de Criquet, de la qual també fou fundador i que posteriorment, el 2012, es va convertir en la Federació Catalana d’aquest esport.

El 2015, VilaWeb va parlar amb ell, llavors vice-president de la Federació Catalana de Criquet, per a conèixer el futur d’aquest esport a casa nostra:

També explicava així quines són les regles cel criquet, esport poc conegut a Catalunya.

