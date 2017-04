L’Assemblea d’Electes de Catalunya (AECAT) es va constituir amb l’objectiu de defensar les institucions catalanes, en el cas que l’estat espanyol intervingués l’autogovern, i d’assegurar la convocatòria del referèndum d’independència. Ara per ara, és un òrgan latent i sense cap activitat formal, a l’expectativa dels esdeveniments polítics dels mesos previs al referèndum.

És una iniciativa de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i va néixer el 26 d’octubre de l’any passat. En només vint-i-quatre hores, ja comptava amb mil càrrecs electes inscrits, dels 9.283 que hi ha a Catalunya, entre regidors i batlles (9.077), senadors (16), diputats al Parlament de Catalunya (135), al congrés espanyol (47) i al Parlament Europeu (8). Actualment, hi ha registrades unes tres mil persones, és a dir, un terç del total d’electes catalans.

Precisament, un dels objectius de l’AECAT en aquests primers mesos és aplegar el màxim nombre possible de càrrecs electes. Tot i que l’entitat matriu és l’AMI, l’AECAT promou que s’hi inscriguin persones de diverses sensibilitats polítiques, no només independentistes. Alguns càrrecs locals del PSC s’hi han allistat a títol personal, i també regidors de candidatures municipals dels comuns.

Pel que fa a les funcions, l’AECAT no té estructura, calendari de reunions ni competències definides. ‘L’assemblea es convocaria si hi hagués qualsevol obstacle insuperable en el camí cap al referèndum’, ha explicat la presidenta de l’AMI, Neus Lloveras, a VilaWeb. Ha afegit que l’AMI es limitaria a començar el debat i que l’assemblea decidiria el seu funcionament i les iniciatives que hauria d’emprendre.

El govern català s’ha compromès a convocar el referèndum perquè la ciutadania pugui votar sobre la independència al setembre. La suspensió cautelar del pressupost, els advertiments als membres de l’executiu i a alguns dels alts càrrecs de la Generalitat i les informacions que han transcendit sobre l”operació precinte’ formen part de l’estratègia del govern espanyol per a impedir el referèndum.

Lloveras ha assegurat que, ara per ara, l’AECAT és un registre inactiu: ‘És un òrgan latent i tant de bo no haguéssim de convocar mai l’assemblea d’electes i es pogués fer el referèndum amb normalitat per les vies existents’, ha dit. Ha admès que l’AMI havia de fer un esforç comunicatiu per arribar a tot arreu i ha explicat que, després de les presentacions, les xifres d’electes que s’hi inscriuen augmenten considerablement. Els pròxims actes previstos per a presentar l’AECAT són el 5 de maig a Poblet i el dia 11 en un municipi del Pirineu que encara s’ha de concretar.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]