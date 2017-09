Als països de tradició anglosaxona el filibusterisme és una institució parlamentària. Consisteix a impedir, o mirar d’impedir, que una llei sigui aprovada, per exemple, a còpia de xerrar dies sencers. El filibuster no s’oposa pas obertament a la llei, sinó que n’entrebanca el tràmit. És una pràctica tan vella com la política. Diuen que el polític romà Marc Porci Cató Salonià, més conegut per Cató el Jove, era capaç de parlar durant sessions senceres per frenar les iniciatives legislatives de Juli Cèsar.

Als Estats Units és una pràctica que s’acostuma a usar per a obstruir debats parlamentaris. Fins i tot hi ha una entrada a la Wikipedia que aplega les intervencions més llargues que s’han fet al senat amb aquest propòsit.

La maniobra de filibusterisme més recent és la que va fer el senador demòcrata amb el propòsit d’obligar el partit republicà a votar mesures en favor de la restricció en la compra d’armes als EUA. Com que al senat no hi ha límit de temps per a fer intervencions, Murphy va estar quinze hores en possessió del torn de paraula. Finalment, els republicans van cedir a sotmetre a votació dues mesures: la revisió d’antecedents penals en les compres d’armes i també els sospitosos de terrorisme. Per als qui es demanin com és que Murphy va poder estar gairebé quinze hores parlant, cal aclarir que companys de partit el van rellevar perquè pogués anar al lavabo.

I am proud to announce that after 14+ hours on the floor, we will have a vote on closing the terror gap & universal background checks — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) June 16, 2016

Murphy era senador per Connecticut, que inclou la localitat de Newton. El 2012 hi va tenir lloc una matança en una escola, on van morir vint nens. És per aquest motiu que Murphy va decidir d’aguantar tant com fos possible amb el propòsit d’endurir la revisió d’antecedents per a la venda d’armes.

També al parlament

Avui al parlament PSC, Ciutadans i PP han tret la pols d’aquesta pràctica parlamentària per tal d’endarrerir el debat i la votació de la llei del referèndum. L’última vegada que s’hi havia viscut una situació similar va ser després de les eleccions del 27-S. El PP va retardar tant com va poder la constitució del seu grup parlamentari per evitar la reunió de la junta de portaveus i així impedir la declaració de ruptura. La CUP ho va denunciar a Twitter.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]