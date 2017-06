El col·lectiu Emma és una de les coses més interessants que han passat en aquest país durant el procés polític. Aquesta gent, anònims i poliglotes ciutadans, preparats professionals, s’han passat els darrers vuit anys recollint les notícies i les opinions sobre Catalunya apareguda a la premsa política d’arreu del món. Diuen que més de 12.000 peces, han llegit. Sobretot en anglès, francès i alemany. Un cop llegida la notícia, si calia aportar matís, o punt de vista, enviaven notes de resposta, que en alguns casos apareixen a la secció de cartes al director. Feina de formigueta no, el següent. Deu ser per això que quan divendres passat vaig llegir l’editorial del New York Times que diu a Rajoy que permeti fer el referèndum d’independència el primer que vaig fer és anar al Twitter del col·lectiu Emma. I em vaig trobar amb aquesta frase: ‘Ha costat anys i panys arribar aquí !’

Quanta raó tenen.

L’editorial del New York Times és perillosa perquè, agradi o no, es llegeix a les ambaixades i governs occidentals. Diguem que crea opinió entre la gent que mana al món. I resulta que, en primer lloc, la peça afirma que l’1 d’Octubre hi ha convocat un referèndum d’independència a Catalunya. En segon lloc, que el millor que podria fer el govern espanyol de Mariano Rajoy és permetre’l i que els catalans votin que no a la independència. El New York Times s’allunya de la postura dels unionistes, dels comuns, i dels independentistes, en un sol text.

Comencem amb els comuns, amb alguns comuns, com Pablo Iglesias, o Xavier Domènech, que vénen a dir que perquè l’1 d’Octubre pugui ser anomenat referèndum l’han de convocar els dos governs. Que no sé què de les garanties. Que o pactat, o res. Doncs ara va i surt el New York Times i anomena “referèndum d’independència” a l’1 d’Octubre. No parla de consulta. Ni d’acte de protesta, ni de mobilització. Per això alguns dels dirigents comuns han rebut el text amb fredor: per a ells, l’1 d’Octubre no hi ha convocat un referèndum. Per al New York Times, sí.

Els independentistes, també és curiós, hem rebut amb salts d’alegria, i eufòria desfermada, un editorial que preveu que es catalans votin no a la independència. Tampoc diria que el NYT aconselli de votar no a la independència (llegir més, de Xavier Sala Martín), però en cap cas ho combat. No s’hi oposa. Sigui com sigui, aquí tots agraïts. Fins i tot els que es pensen que el diari ha demanat el vot no, se’ls veu contents. I si veu la diferència entre el 9N i l’1 d’Octubre, escolta, doncs potser que l’invitem a sopar i tot.

I després tenim Rajoy i el seu govern. I aquests encara avui deuen tremolar de pensar que a veure si gaires diaris estrangers copien el New York Times, ara, i comencen a aparèixer editorials com aquests. Perquè potser sí que demana de votar no. Ves a saber. Però aposta per votar la independència de Catalunya. I això potser és exagerar. I ves que no corri la veu.

