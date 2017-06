Seguiments amb gavardina i ulleres fumades, visites inesperades a casa del batlle, trucades in extremis, municipals esperant a la Meridiana… Així és com recorda Ernest Costa l’arribada de la Flama del Canigó a Barcelona el 1967, ara fa cinquanta anys. És un episodi molt poc conegut de la història de la Flama del Canigó i de la ciutat de Barcelona perquè el foc provinent del Canigó, amb tot el simbolisme, va ser rebut sorprenentment pel batlle franquista, Josep Maria Porcioles.

Els records d’Ernest Costa són tan importants perquè és un dels darrers testimonis d’aquella rebuda, que pràcticament no va restar documentada enlloc ni se’n sap cap imatge. Fins ara l’única referència que n’hi havia era un escrit de Costa mateix aparegut a la revista d’excursionisme Cordada del mes de setembre de 1967 i que recull el llibre La nit de Sant Joan a Barcelona. S’hi explica que la idea inicial era de fer una foguera al cim del Tibidabo però que es va haver de deixar estar per manca de permís. Per tant, es va optar per fer arribar la flama en un lloc ben representatiu de la ciutat: la plaça de Sant Jaume.

Segons aquest relat, la delegació barcelonina va anar a recollir el foc a Vic i des d’allà es va adreçar a Barcelona acompanyada d’uns infants rossellonesos, que havien de fer l’entrada a la plaça. I, per sorpresa de tots, es van trobar amb la rebuda del batlle Porcioles, que els va convidar a entrar a l’ajuntament. Fins ací arriba el relat de Cordada. Però en una entrevista recent Ernest Costa ha explicat molts més detalls sobre les negociacions perquè un batlle franquista rebés el 1967 un símbol de catalanitat tan important com la Flama del Canigó.

Costa diu que qui va dur les negociacions va ser l’intel·lectual i activista cultural Esteve Albert. N’evoca la manera expeditiva de fer les coses i les bones connexions que tenia dins el sistema. Un dels moments de la negociació que recorda millor és quan van anar a parlar directament amb el batlle a casa seva per convèncer-lo. A més, la vigília de la revetlla de Sant Joan, Albert va tenir una conversa telefònica molt tensa amb el governador civil per obtenir l’autorització.

Sobre l’arribada, Costa diu que es va posar una mica nerviós quan va veure que dos municipals l’esperaven a l’avinguda Meridiana per acomboiar-lo. Però, una vegada a la plaça de Sant Jaume, el batlle el va rebre i els va convidar a passar a la sala de Cròniques, on hi havia preparada una recepció informal. I serà precisament en aquest indret on demà a migdia es farà l’acte central de record dels cinquanta anys de l’arribada de la Flama del Canigó a Barcelona. Hi participarà el tinent batlle Jaume Asens, Ernest Costa i Toni Ayala, que és l’autor del Missatge de la Flama del Canigó d’enguany.

