El govern de Síria i els grups de l’oposició armada han signat una sèrie d’acords que inclouen, entre altres mesures, un alto-el-foc i el reinici de les converses de pau, segons el president rus, Vladímir Putin.

Durant una trobada amb diversos dels seus ministres, Putin ha anunciat que ‘fa unes poques hores’ les dues parts van signar tres documents per mirar d’avançar en la resolució del conflicte sirià, iniciat el mes de març del 2011.

El primer d’ells preveu ‘un alto-el-foc’ a tot el territori i el segon inclou ‘una sèrie de mesures’ per vigilar-ne precisament el compliment. El tercer i últim acord recull ‘la voluntat (de les parts) per iniciar negociacions de pau’.

L’agència de notícies siriana SANA ha informat que l’alto-el-foc s’aplicarà a partir d’aquesta mitjanit i ha advertit que exclourà ‘grups terroristes’ com l’autodenominat Estat Islàmic o l’antic Front al-Nusra.

