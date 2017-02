El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i tots els consellers del Govern sortiran del Palau de la Generalitat dilluns que ve a primera hora juntament amb l’expresident Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau. El president Puigdemont els acompanyarà fins al passeig Lluís Companys on hi haurà la concentració convocada per les entitats sobiranistes i no arribarà fins a les portes del TSJC, on començarà el judici per la consulta del 9-N. Tampoc arribaran fins a les portes del tribunal els consellers de Justícia, Carles Mundó, i d’Interior, Jordi Jané. Mas, Ortega i Rigau declararan dilluns acusats de prevaricació i desobediència per haver organitzat la consulta del 9 de novembre del 2014.

Per la seva banda, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, també té previst acompanyar la comitiva institucional des de l’inici.

