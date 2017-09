El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vice-president, Oriol Junqueras, han comparegut en una conferència de premsa després de fer-se públic que el Tribunal de Comptes espanyol havia citat els encausats pel 9-N. Concretament, han estat citats Artur Mas, Irene Rigau, Francesc Homs, Joana Ortega i set ex-alts càrrecs de la Generalitat, el dia 25 de setembre, per a reclamar-los una fiança per les despeses de la consulta. En cas de no pagar-la, el tribunal els embargarà.

Puigdemont ha dit que el govern s’havia reunit d’urgència amb l’ex-president Mas i els presidents de les entitats sobiranistes per analitzar ‘el salt qualitatiu en l’estratègia desesperada de l’estat espanyol per evitar el referèndum de l’1-O’. El president ha donat suport ple als afectats i ha dit: ‘Si els toquen a ells, ens toquen a tots.’





Puigdemont ha assegurat que el tribunal havia fet una interpretació esbiaixada de la llei i havia eixamplat la represàlia econòmica pel 9-N a set alts càrrecs de la Generalitat, que la justícia no havia volgut processar durant el judici de la consulta. Els afectats són: Lluís Bertrán i Saura, Josefina Valls i Villa, Carolina Pardo Miguel, Jaume Domingo i Planas, lgnasi Genovés i Avellana, Jordi Serra i Catalán i Jordi Vilajoana i Rovira.

El president ha dit que el Tribunal de Comptes espanyol era un altre òrgan polititzat i ha dit que la decisió que ha pres era un ‘acte de confiscació de patrimoni’ que el deixa fora de l’estat de dret. A més, ha denunciat que en el procés hi havia hagut irregularitats i que s’havia executat en un temps rècord. ‘Ni tan sols s’han atès els expedients sol·licitats al govern’, ha dit.

‘La resposta als excessos de l’estat espanyol ha de ser una resposta democràtica i cívica’, ha acabat dient, fent referència al referèndum del primer d’octubre.

El vice-president Junqueras ha dit: ‘El govern del PP vulnera totes les normes bàsiques de la democràcia per impedir que els ciutadans votin.’ I ha acusat la Moncloa d’abusar de les institucions espanyoles forçant-les a una interpretació esbiaixada de la llei.

Junqueras ha dit que fer un referèndum no és cap delicte, perquè les lleis internacionals ho emparen. A més, ha afegit que el congrés espanyol ho va admetre el 2005. ‘Fer un referèndum no és cap delicte’, ha reiterat. A més, el vice-president s’ha preguntat: ‘El conjunt dels demòcrates espanyols, quina garantia tenen que aquest abús del govern espanyol no serà aplicat contra tots ells?’

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]