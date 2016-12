El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha estat entrevistat avui per la ràdio francesa Equinox, que emet des de Barcelona. El president ha deixat clar que no hi haurà eleccions abans del referèndum i que, en cas que guanyi el sí, ‘la independència unilateral serà declarada’ abans dels nous comicis.

Sobre el referèndum, ha dit que no seria una repetició del 9-N perquè han canviat moltes coses, com ara la composició de la cambra: ‘El referèndum del 2017 no serà com la consulta del 9-N perquè, a diferència d’Artur Mas, tinc una majoria independentista al parlament.’

També ha fet referència a la polèmica amb el govern francès pel que fa a Catalunya Nord. Ha dit que Catalunya no hi té cap reivindicació territorial, però ha recordat que els habitants de Catalunya Nord també són catalans. I ha afegit que eren els nord-catalans els qui havien de decidir quina relació volien tenir amb el Principat.

Podeu escoltar l’entrevista en francès a continuació:

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]