El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest vespre que, tot i que alguns ‘arriscaran molt’ per posar les urnes el primer d’octubre, no ‘s’escatimaran esforços’ per a arribar ‘fins al final’ i aconseguir que els catalans decideixin el seu futur a les urnes. El president ho ha dit en un acte a Sant Joan Despí (Baix Llobregat) a favor del sí en el referèndum.

Puigdemont ha demanat a la ciutadania que ‘no es deixi enganyar’ i que no cregui que els garants de la democràcia seran els qui, com el president espanyol, Mariano Rajoy, ‘se l’han carregada aquests anys’. ‘No us deixeu entabanar per aquells que no mouran mai un dit perquè pugueu votar, per aquells que no creuen que tingueu la capacitat de decidir el vostre futur’, ha afegit.

El president ha recordat que votar era ‘un exercici de dignitat democràtica’ i que a Catalunya hi havia partits que negaven aquest dret. D’aquesta manera, ha demanat als ciutadans que mirin els ulls dels seus dirigents i els demanin si finalment els deixaran votar.

