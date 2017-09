El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha adreçat aquest vespre el tradicional missatge institucional amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. Puigdemont ha reivindicat que el referèndum és legal perquè està emparat en la legalitat catalana, que resideix en la llei del referèndum aprovada al Parlament de Catalunya.

Ha reiterat que el govern desitjava un referèndum pactat amb l’estat espanyol, però que no ha estat possible. ‘Malgrat aquest fet, serà un referèndum amb totes les garanties’, ha dit. Puigdemont ha cridat a la participació de tots els catalans, tant els independentistes com els que votaran no.’Complim amb el que havíem promès. Això dignifica la política i enforteix la democràcia’, ha afegit.

Respecte de la Diada, ha dit que la Diada d’enguany és molt important i que els catalans decidiran el seu futur el pròxim 1 d’octubre. ‘No és una Diada qualsevol, és molt important. L’hem de celebrar amb civisme’, ha comentat.

Puigdemont ha tingut també un record per les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils del passat 17 d’agost i ha elogiat la reacció dels cossos policíacs, de seguretat i de la societat catalana. ‘No permetrem que res ni ningú trenqui la convivència a Catalunya’, ha dit.

Ací podeu veure el vídeo complet del missatge institucional de Puigdemont.

