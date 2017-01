El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha aprofitat la seva intervenció a Consell Nacional del PDECat per valorar la decisió de la CUP sobre el pressupost: ‘Tinc una mala notícia per a l’estat espanyol: el pressupost s’aprovarà i tirarem endavant la legislatura’, ha dit Puigdemont. L’aval de la CUP demostra que no hi ha ‘divisió ni rendició’, i ha advertit el govern espanyol que ‘deixant passar el temps’ no aconseguirà que ‘les coses s’arreglin soles’.

Crida a la mobilització: ‘Comença el temps de descompte’

Més enllà del pressupost, Puigdemont ha assegurat que el pròxim 6 de febrer, data del judici pel 9-N, ‘comença el temps de descompte’ per l’estat espanyol. ‘El 6 de febrer l’estat comprovarà el greu error de voler dialogar als jutjats allò que havia de dialogar en política. Descobrirà que el temps s’acaba’, ha afirmat el president, fent una crida a la mobilització per donar suport a Artur Mas, Joana Ortega i Irena Rigau.

Puigdemont ha assegurat que el judici és una ‘humiliació’ pels votants del 9-N, a qui ha demanat que es manifestin per dir ‘prou’ i fer que el govern espanyol ‘noti l’alè’ dels catalans. Al mateix temps, Puigdemont ha assegurat implícitament que les declaracions de Santi Vidal en diverses conferències fetes públiques aquesta setmana són “polèmiques de paper que només existeixen al paper”, les quals, ha dit, l’estat vol utilitzar per “desacreditar” el procés.

En una breu intervenció d’escassament deu minuts davant els consellers nacionals que omplien l’auditori del Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, Carles Puigdemont ha reconegut que el PDeCAT és ‘descregut’ davant l’operació diàleg iniciada per l’estat espanyol en aquesta legislatura, i ha situat el judici pel 9-N com una altra senyal d’aquesta relació amb el govern central.

El president ha lamentat que es jutgi la convocatòria de la consulta, que ha definit com una ‘pàgina memorable de la història de Catalunya’, i ha assegurat que el judici que començarà el proper 6 de febrer, en el fons, jutjarà tots els qui van votar en aquella jornada. ‘Tots ens hem de sentir asseguts a la banqueta per creure que la democràcia és cosa de tots’, ha assegurat.

