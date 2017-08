El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat que la resposta dels Mossos d’Esquadra als atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost demostra ‘que estem ben preparats per a assumir les nostres responsabilitats, dins el país i fora’. Puigdemont ha fet aquestes declaracions en el primer discurs del viatge oficial a Dinamarca. Ha estat en l’acte d’inauguració de la delegació del govern als països nòrdics, amb seu a Copenhaguen, acompanyat del conseller d’Afers Exteriors, Raül Romeva. Amb aquesta nova delegació, la Generalitat pretén potenciar les relacions bilaterals entre Catalunya i Dinamarca, Finlàndia, Islàndia, Noruega i Suècia.



Puigdemont també ha assenyalat que l’1 d’octubre els catalans hauran d’escollir entre dues opcions: ‘Acceptar l’status quo amb una autonomia buida de contingut, o declarar la independència en el marc d’una Europa de sobiranies compartides.’ Per això ha dit, convençut: ‘Un estat propi, més proper a la ciutadania i, per tant, més fidel als interessos dels ciutadans i més fàcilment fiscalitzable, permetrà de construir un marc polític més democràtic, una societat més justa i un país més sostenible.’ Creu que una futura república catalana serà un estat amb una clara vocació solidària, ‘compromès amb un món més just, pacífic i democràtic i compromès amb la seguretat del continent’.

El president ha agraït les mostres de condol i el suport que han rebut el govern i els ciutadans durant els dies posteriors als atemptats de Barcelona i Cambrils. ‘La democràcia i els seus valors intrínsecs, la llibertat i la igualtat –ha dit–, estan per sobre de la violència terrorista.’ I ha afegit: ‘Entre tots doblegarem, sense dubte, aquells que intenten confrontar civilitzacions amb l’ús de la violència. No deixarem que una minoria liquidi la nostra manera de ser, que ha estat forjada en el curs dels segles.’

Segons Puigdemont, amb l’obertura de delegacions del govern es contribueix a reforçar els valors de pau i convivència que Catalunya porta per bandera. ‘Amb aquesta delegació, comencem una nova etapa de relacions que pretén institucionalitzar, encara més, una relació que no és pas nova i que ve de lluny. Les relacions entre Catalunya i els països nòrdics, com també entre els nostres ciutadans, són cada vegada més intenses, tant en el terreny institucional, com en l’econòmic i en el cultural.’

A l’acte d’inauguració de la delegació de la Generalitat hi han assistit els responsables de la delegació del Govern de Catalunya a Dinamarca, Suècia, Noruega, Finlàndia i Islàndia, i representants de cinc ambaixades presents a Copenhaguen: Noruega, Txèquia, Eslovàquia, Eslovènia i també Espanya. No hi havia cap ambaixador. Els Xiquets de Copenhaguen han amenitzat l’acte amb una actuació castellera que ha anat seguida d’una lectura de poemes i una actuació musical.

