El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha constat aquest dimarts que l’operació diàleg del govern espanyol ha durat “de Nadal a Sant Esteve”. A través del seu compte de Twitter, Puigdemont ha reaccionat a la detenció del regidor de la CUP Joan Coma per negar-se a declarar davant l’Audiència Nacional. El regidor està investigat per un presumpte delicte d’incitació a la sedició per haver fet una crida a la desobediència durant un ple de l’ajuntament de Vic. “Una vegada més, l’Estat demostra quina noció té de la llibertat d’expressió”, ha afegit el president.

