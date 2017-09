El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha apuntat que ‘la qüestió catalana’ no és l’únic tema pendent de resoldre que té l’estat espanyol, i ha recordat que el País Valencià fa anys que arrossega un ‘infrafinançament’ i una ‘infrainversió’ que, sumades al ‘deute històric’, dificulta la feina del Consell a l’hora d’oferir serveis públics de qualitat. En aquest sentit, ha afegit: ‘No dic que la qüestió catalana en aquest moment no sigui fonamental però és evident que cal resoldre la qüestió territorial basant-nos en dos conceptes: la igualtat entre els ciutadans i la singularitat dels territoris.’ I ha assenyalat que cal acabar, de manera definitiva, amb la ‘discriminació objectiva’ que pateixen els valencians. Puig ho ha avançat en declaracions a mitjans el dia abans de reunir-se, a la Moncloa, amb el president del govern espanyol, Mariano Rajoy. La trobada entre els dos dirigents serà la segona, després de la trobada entre els dos dirigents el novembre de 2015.

En aquesta línia, el president ha assenyalat el potencial econòmic que té el País Valencià, però ha apuntat que ‘si tingués les inversions que li corresponen, podria ser més productiu’, pel mateix territori i pel conjunt de l’estat espanyol. D’aquesta manera, Puig ha avançat que demanarà a Rajoy que els valencians tinguin ‘les mateixes oportunitats’ que la resta de ciutadans de l’estat i que s’acordi un model de finançament que sigui una solució per al conjunt dels territoris de l’estat.

En referència a la singularitat del territor, el president del Consell ha recordat que el País Valencià ‘és una nacionalitat històrica’ perquè ‘ho diu l’Estatut, la norma bàsica del funcionament’ del país. Puig ha respost així en ser preguntat per les declaracions del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, que ha assegurat que a l’estat espanyol hi ha almenys tres territoris que en termes històrics han manifestat vocació de ser nació: Catalunya, País Basc i Galícia. No obstant això, Puig ha dit que no considera ‘productiu’ d’entrar en un debat nominalista.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]