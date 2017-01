El president de la Generalitat, Ximo Puig, s’ha mostrat aquest dimarts partidari de limitar a vuit anys el mandat del cap del Consell, i que així ho hauria de subrallar una futura nova llei electoral del País Valencià.

Puig s’ha reunit avui a parc logístic de Riba-roja, on s’ha reunit amb empresaris. Preguntat pels periodistes sobre la qüestió, el president ha dit estar-hi d’acord, a diferència del Partit Popular, que s’hi oposa. També ha avançat que la llei que s’està preparant a les corts treballarà amb l’objectiu de limitar a vuit anys el mandat del president.

Pel que fa al PSOE, Puig ha assegurat que preferiria que hi hagués un o més candidats a la secretaria general dels socialistes. ‘M’agradaria que qui vulgui dir o representar el partit, ho faci’, ha explicat. I ha afegit que no veu una solució millor o pitjor. Tanmateix, ha reclamat que és important que hi hagi cohesió.

