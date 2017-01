El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha reclamat avui al govern espanyol començar a treballar en un nou model de finançament per al País Valencià. En resposta, la vice-presidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría ha avançat que el pròxim 10 de febrer s’aprovarà la creació d’un grup d’experts per abordar la reforma del finançament i que traslladarà les seves conclusions al consell de política fiscal i financera.

Així ho han explicat Puig i Santamaría en declaracions als mitjans després de la reunió que han mantingut aquest matí al Palau de la Generalitat. Puig ha qualificat la reunió de ‘fructífera’ pels valencians. En la trobada, també s’ha tractat la qüestió del corredor mediterrani i la vice-presidenta espanyola ha reiterat al govern valencià el compromís de l’executiu de Rajoy amb una infraestructura ‘fonamental per a vertebrar Espanya’.

Els diners pels danys del temporal

Durant la reunió també s’ha tractat la qüestió del temporal que va patir el País Valencià fa unes setmanes. Puig ha reclamat a la vice-presidenta espanyola que l’import destinat a pal·liar els danys del temporal no computi com a deute, sinó que tingui un tractament especial com ja s’ha fet en altres ocasions.

En resposta, Sáenz de Santamaría ha dit que l’executiu espanyol estudiarà la demanda per veure si és possible ‘en el marc d’estabilitat pressupostària establert per la Unió Europea’. El president de la Generalitat també ha demanat al govern espanyol una solució ràpida per a donar resposta als ‘danys catastròfics’ que va provocar el temporal al País Valencià. Sáenz de Santamaría ha recordat que l’executiu de Rajoy ha aprovat un decret llei per a fer-hi front.

