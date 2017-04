Una protesta contra la presència de l’exèrcit espanyol ha protagonitzat la inauguració de l’onzena Fira de Formació i Treball F&T que se celebra fins dissabte a Lleida. Una trentena de persones membres de la Plataforma Desmilitaritzem l’Educació han fet un recorregut pel recinte firal darrera una pancarta amb el lema ‘Les armes no eduquen, les armes maten’. Portaven armilles blanques i mascaretes perquè l’acció volia simbolitzar la ‘desinfecció de la fira del virus de l’exèrcit’. La protesta ha acabat davant de l’estand de les forces armades, protegit per Mossos d’Esquadra, i ho hi ha hagut cap incident. Des de la Plataforma demanen que sigui l’última vegada que l’exèrcit tingui un espai a la fira perquè ‘aquest és un espai que no li pertoca, ja que es legitima i es publicita l’ús de la força davant dels joves’, segons ha dit el portaveu, Jaume Añé. Per la seva banda, tan el batlle de Lleida, Àngel Ros, com la subdelegada del govern espanyol a Lleida, Inma Manso, i el subdelegat del ministeri de Defensa a Lleida, el coronel Rafael Jiménez, han defensat la presència de les forces armades en un saló d’aquestes característiques perquè ofereixen una formació que interessa els lleidatans.

Manso ha recordat que en l’edició de l’any passat l’estand de l’exèrcit va rebre 600 peticions d’informació, que es van sumar a les 300 que durant l’any també van recollir a la subdelegació de Defensa a Lleida. D’aquestes, se’n van formalitzar mig centenar. Aquest mateix dijous, segons la subdelegada del govern espanyol, en la primera hora d’obertura del recinte firal ja s’havien acostat a l’estand un centenar d’alumnes. Per això ha insistit que la presència de les forces armades al saló de la formació professional de Lleida és ‘pertinent i necessària’.

L’encarregat d’inaugurar el certamen ha estat el president del Consell Català de Formació Professional del Departament d’Ensenyament, Jordi Ficapal, que també s’ha pronunciat sobre la polèmica. Ha admès que ‘per a nosaltres no és una opció realment interessant al costat de totes les altres opcions interessants que tenim per oferir’ però considera que vetar o no determinats expositors és responsabilitat dels organitzadors, en aquest cas Fira de Lleida.

El portaveu de Desmilitaritzem l’Educació, Jaume Añé, ha explicat que l’objectiu de la protesta duta a terme per la plataforma és per expressar el rebuig a la presència de l’exèrcit a la Fira F&T i per exigir que enguany sigui el darrer cop que la institució militar compti amb un estand al certamen, tot recordant la moció aprovada al Parlament sobre la ‘desmilitarització de Catalunya’. Durant la protesta, la plataforma ha llegit un manifest davant l’estand de la institució militar a la fira en què ha reclamat que ‘la despesa militar es destini a despesa social’ i que ‘l’educació sigui un motor basat en la cultura de la pau i en la construcció d’alternatives pacífiques als problemes de la societat’.

Per la seva banda, el batlle de Lleida, Àngel Ros, ha defensat que ‘té tot el sentit’ que l’exèrcit sigui present un any més a la Fira F&T perquè ‘ofereix llocs de treball, que a més ofereixen un títol de FP’. A la vegada, ha recordat l’existència a la demarcació de Lleida de l’acadèmia de formació de suboficials ubicada a Talarn i la importància que aquesta suposa per a l’economia del Pallars Jussà.

Arran de la protesta, el subdelegat de Defensa a Lleida ha remarcat el paper de la institució militar com una sortida professional per a molts joves i ha explicat que els militars ‘duen a terme nombroses tasques com ara portar gent als hospitals, impartir classes, construir ponts i molts altres treballs que no tenen a veure ni amb la guerra ni amb matar gent’. ‘La visió de les forces armades l’ha d’entendre el ciutadà perquè el ciutadà és qui les paga’, ha deixat clar. Així mateix, ha posat de relleu l’oferta formativa reglada que ofereix l’exèrcit, tant en l’àmbit de l’educació superior com en la formació professional, i en aquest sentit ha ressaltat la seva ‘capacitat per formar metges o tècnics i per donar no només formació militar sinó també en l’àmbit civil’.

La presència de l’exèrcit a 11a Fira Formació i Treball de Lleida, de la mateixa manera que en les edicions anteriors del certamen, arriba després que la directora general de Joventut, Marta Vilalta, enviés una carta a Fira de Lleida demanant la no participació de la institució militar en l’edició d’enguany de la Fira F&T, emparant-se en la moció aprovada pel parlament el juliol del 2016.

