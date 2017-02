Hamza Driouich és un jove català del Masnou que ha iniciat un projecte solidari vinculat a la seva passió pel bàsquet. Té 20 anys, és estudiant d’Economia a la UB i també entrenador de bàsquet en categories inferiors al Vive El Masnou de la seva localitat natal. Fill d’immigrants marroquins, el seu origen magrebí ha marcat la seva infància i adolescència al Maresme. Ara té ganes d’impulsar el Projecte Hamza, una eina de solidaritat vinculada al bàsquet que el portarà a viatjar a Casablanca entre el 30 de gener i el 6 de febrer.

