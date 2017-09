Amb l’equip del FES TA FESTA ja al complet (Sr. Carbó inclòs), afrontem aquest primer programa d’un mes de setembre que es presenta força mogudet i en el que us parlarem, entre d’altres coses, de la presència de la cultura popular en general i de la sardana en particular a la manifestació de la Diada d’enguany, que tindrà com a colofó una ballada de sardanes davant La Pedrera amb la Cobla per la Independència.

També parlarem dels canvis d’horari que patirà, des d’aquest primer cap de setmana de setembre, el programa MANS, de Catalunya Ràdio, que desapareix de la seva franja tradicional dels dissabtes i diumenges al matí i passarà a emetre’s els diumenges a la una del migdia. A primera vista, un horari més interessant, però també una important retallada de temps i la dependència del futbol, de les motos, etc. Un gran interrogant que veurem quines respostes aporta… Esperem no haver d’enyorar els tradicionals “Matins de sardana”, el títol precisament de la sardana d’en Jordi Molina que obrirà musicalment el FES TA FESTA d’aquesta setmana.

No faltaran els temes musicals amb YouTube inclòs. I aquesta vegada tirem enrere en el temps: primer per anar a l’any 2008, quan el grup MESCLAT publicava un treball discogràfic titulat “Corrandes colonials”. Escolteu bé la lletra. Sembla que no passi el temps. A veure si aquesta vegada és la bona…

