L’animador cultural i col·laborador del programa Fes ta Festa, Noè Rivas ha estat guardonat en la categoria de trajectòria professional a la tercera edició dels Premis d’Educació Musical que atorga l’Associació d’Ensenyants de Música de Catalunya (AEMC), un premi que, com ens explicarà el mateix Noè, li fa molta il·lusió. I és que un premi que t’atorguen els teus mateixos companys de professió sempre ha de fer una il·lusió especial. Moltes felicitats Noè.

