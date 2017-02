L’ONG Brigades Internacionals de Pau ha estat guardonada aquest dimarts amb el premi ICIP Constructors de Pau, que atorga l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP). L’acte d’entrega del premi ha tingut lloc al Parlament de Catalunya i ha estat encapçalat per la seva president, Carme Forcadell, acompanyada del president de l’ICIP, Xavier Masllorens. Brigades Internacionals de Pau es va crear 1981 amb l’objectiu de protegir i acompanyar els defensors dels drets humans que treballen en àrees de repressió i conflicte. El premi Constructors de Pau reconeix la trajectòria de l’entitat no governamental.

La representant internacional de PBI a Espanya i presidenta de PBI Espanya, Montserrat García, ha rebut el premi de mans de Forcadell i l’ha dedicat als ‘defensors dels drets humans’. García ha confiat que el reconeixement contribueixi a donar visibilitat a la tasca d’aquestes persones.Forcadell ha qualificat l’oenagé de ‘referent necessari’ i ha afirmat que calen exemples com aquest per reforçar la ‘cultura de pau’ a la societat. També ha afirmat que el compromís amb la pau forma part de la identitat de Catalunya i ha remarcat que aconseguir un món millor passa per assolir un món en pau.

De la seva banda, Xavier Masllorens ha destacat la tasca de l’organització de voluntariat internacional, ‘que protegeix persones i defensa el dret de defensar drets’. Això, al seu parer, comporta ‘una aportació substantiva a la humanització del món’.

Premi al foment de la pau

El Premi ICIP Constructors de Pau, creat el 2011, té per finalitat reconèixer públicament persones, entitats o institucions que han contribuït de manera destacada i dilatada en el temps en el foment i la construcció de la pau.

El guardó consisteix en una escultura anomenada ‘Porta del sol’, creada pel Premi Nobel de la Pau Adolfo Pérez Esquivel, i té una dotació econòmica de 4.000 euros.

