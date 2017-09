El govern ha destituït el president del Consorci d’Educació de Barcelona, Lluís Baulenas, un organisme clau en l’obertura dels col·legis electorals a la capital catalana per l’1-O, ja que gestiona tots els centres educatius de la ciutat. El càrrec ara l’assumirà la consellera d’Educació, Clara Ponsatí.

La consellera ja

Tal com va avançar l’ARA el juliol, aquesta és una de les propostes de l’executiu de Puigdemont planteja per limitar la responsabilitat de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, davant la consulta. Aquest organisme gestiona tots els centres educatius de la ciutat i podria servir per garantir que els col·legis s’obren l’1-O. El govern d’Ada Colau, simplement, no s’hi hauria d’oposar.

Ponsatí, que ja va ser nomenada consellera per garantir l’1-0 un cop cessada Meritxell Ruiz, assumiria així en primera persona la màxima responsabilitat sobre les accions del Consorci. Fonts sobiranistes reconeixien, però, que si els locals municipals obren Colau s’exposarà igualment a la “deriva antidemocràtica” de l’Estat. Els comuns, de fet, tenen dubtes sobre la solució de la Generalitat perquè la responsabilitat última sobre els edificis recauria igualment sobre Colau.



Barcelona en Comú (BComú) i representants del Govern estan mantenint converses perquè l’1-O sigui una realitat a la capital catalana. L’objectiu d’aquests contactes, de caràcter informal, és explorar “totes les vies possibles” per poder obrir “el màxim nombre d’espais” per al referèndum. En plena Diada, l’alcaldessa va assegurar que farà “tot el possible” perquè es pogués votar.

