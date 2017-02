El comissari de policia José Manuel Villarejo (perfil) és l’home que el juliol del 2016 va acceptar que formava part de l’operació Catalunya, juntament amb Marcelino Martin Blas. Les funcions d’aquesta operació eren les de frenar el procés polític català, i segons alguns mitjans Villarejo és el responsable dels informes falsos de la UDEF contra Artur Mas i Jordi Pujol.

Ara el diari Públic ha publicat aquest article on s’afirma que un informe policial demostraria que el comissari Villarejo té comptes milionaris a Suïssa, a través d’una trentena de societats. Tindria uns 25 milions d’euros en total i, a banda, seria propietari de 92 immobles. Només a Estepona en tindria 48. L’article també afirma que l’origen de la seva fortuna es remunta als anys vuitanta, i podria provenir de l’Uruguai. Al capdavant del hòlding s’hi trobaria el seu fill José, el seu advocat Rafael Redondo. La seva muller, Gemma Alcalá, també hauria tingut càrrecs en el passat. Villarejo també hauria obert empreses en paradisos fiscals com Delaware.

