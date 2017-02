Amb els resultats de les votacions anunciats, l’assemblea de Podem s’ha acomiadat amb tota la militància present a Vistalegre cantant ‘L’Estaca’ de Lluís Llach. Ha estat una clausura amb un to de germanor després de la tensió viscuda les últimes setmanes, arran de la disputa entre Pablo Iglesias i Íñigo Errejón per a controlar el partit.

Moment molt emotiu quan cantam L'Estaca a #Vistalegre2 . Treballam per un Podem realment transformador, vivible i amb els enemics sempre fora pic.twitter.com/nVf7UaO6Am

