Nou pas endavant en la tensió creada dins Podem i amb els socis del Govern Balear per la substitució de la presidenta del Parlament Balear.

La setmana passada la presidenta del parlament i membre fins aleshores de Podem Xelo Huertas va ser expulsada del país i cessada en el seu càrrec institucional. Ara Podem ha anunciat que el seu candidat a president és Baltasar Picornell i que si els socis de govern, PSIB i Més, no ho accepten trencarà amb ells.

PSIB i Més han mostrat la seva preferència perquè la pròxima presidenta del parlament sigui la portaveu de Podem a la cambra Montse Seijas però Podem insisteix en que el pacte de govern adjudicava la presidència del parlament a aquest partit i que és ell qui ha de decidir en quina persona recau el càrrec.

