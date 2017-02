El diputat de Podem Illes Baltasar Damià Picornell Lladó, de 39 anys, serà escollit dimarts vinent que ve nou president del Parlament balear després de l’acord tancat pel seu partit amb PSIB i MÉS.

Picornell, fuster metàl·lic de professió, substituirà de Xelo Huertas, apartada del càrrec després de ser expulsada de Podem per incomplir el codi ètic de la formació acusada d’haver vulnerat el codi ètic de la formació. L’acusen d’haver amenaçat de votar contra el pressupost autonòmic per afavorir un company, Daniel Bachiller, també expedientat.

El secretari general de Podem, Alberto Jarabo, va anunciar ahir l’acord després de superar les reticències de MÉS per Menorca i ha destacat que la presidència de Picornell servirà per modernitzar el Parlament: ‘S’ha de potenciar la tasca i la responsabilitat de la presidència del Parlament per representar el poble d’una altra manera. En ‘Balti’ és una persona del carrer, una persona del poble, una persona com mai ha presidit aquest parlament i que té un coneixement de la vida i una experiència professional que els distanciar dels polítics professionals’.

Tenim l'honor d'anunciar que comptem amb tots els suports necessaris perquè @BaltiPicornell sigui triat president del Parlament dimarts q ve pic.twitter.com/ihhxvUyqgA — A Balears Podem! (@PdmIllesBalears) February 10, 2017

«Estem orgullosos que pugui ser president», ha incidit Jarabo, per a qui la trajectòria professional del seu company «li distància dels polítics professionals».

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]