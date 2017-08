El Consell Ciutadà de Podem Catalunya va acordar ahir en la reunió treballar per presentar esmenes a la llei del Referèndum. Sobretot perquè, tal com és ara la proposició de llei de JxSí i la CUP difícilment Podem hi podrà votar favorablement. Així ho ha assegurat el secretari general de la formació morada, Albano Dante Fachin, després que ahir el diputat Joan Giner va demanar en el seu bloc personal poder fer esmenes a la llei del referèndum.

Dante Fachin ha explicat que diputats de Podem com Àngels Martínez Castells i Joan Giner van traslladar que no contemplen votar en contra. ‘No només els diputats sinó la majoria’ del Consell Ciutadà es va posicionar en aquest sentit, ha afegit Fachin, una posició que es podria traduir també en una abstenció. La decisió però es prendrà en una nova reunió d’aquest òrgan polític dimarts vinent i Fachin ja ha advertit que els diputats morats es deuen a aquests òrgans al marge del que acordin altres partits dins de CSQP.

La posició sobre el referèndum

La direcció de Podem també ha anunciat la pregunta que farà a les seves bases per a conèixer quina és la posició que ha de prendre la formació de cara al referèndum de l’1 d’octubre. Creus que Podem Catalunya ha de cridar a la participació i mobilització ciutadana el pròxim 1-O?, serà la pregunta, anunciada pel secretari general de la formació, Albano-Dante Fachin i la secretaria d’organització, Ruth Moreta. Aquesta consulta interna serà entre el 15 i el 18 de setembre

El mes de juny, la formació va resoldre a través dels seus cercles –organitzacions territorials– que donarien suport al referèndum unilateral com una forma de mobilització a favor del dret a decidir, és a dir, com una consulta no vinculant com va ser el 9-N.

