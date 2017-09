Continua la tensió al grup parlamentari de Catalunya Sí Que Es Pot. Aquesta vegada, fins i tot, és ben viva la possibilitat que el grup acabi dissolent-se. El secretari general de Podem i diputat al parlament, Albano-Dante Fachin, ha anunciat que després del ple d’avui sobre la llei de transitorietat jurídica i fundacional de la república es reunirà el Consell Ciutadà de la formació morada per decidir si els seus quatre diputats abandonen el grup parlamentari de CSQP. En les darreres hores són molts els membres de Podem que han criticat l’actitud de Coscubiela i d’ICV durant el ple d’ahir.

L’anunci arriba hores després que el grup de CSQP es trenqués en directe durant el ple d’ahir en què es debatia la llei del referèndum d’autodeterminació. El diputat de Podem Joan Giner va demanar de prendre la paraula i utilitzar una part del temps que pertocava al grup. Segons que va dir, és el que havien acordat amb els seus socis d’ICV. Tanmateix, el portaveu del grup, Joan Coscubiela, s’hi va negar i només Lluís Rabell va prendre la paraula a l’ambó en nom de CSQP. No el van escoltar, però, els quatre diputats de Podem ni Joan Josep Nuet, d’EUiA i membre de la mesa, que van abandonar l’hemicicle.

Defensar la pluralitat sempre. No acallaran la paraula viva.

Suposo que és un error. @jcoscu "defensor de minories" no vol deixar parlar al plenari a @AlbanoDante76 No pot ser tanta grolleria políca

Com tracteu alguns la pluralitat ha quedat claríssim. I el vostre nivell i compromís polític també https://t.co/eJmra6gK0R

Com a membre de @podem_cat entenc que Coscubiela té dues opcions: dimitir com a diputat o passar al grup mixt. A mi no em representa més.

— Enver Aznar Méndez (@EnverAzMe) September 6, 2017