Exigeix “plena facultat” per decidir la seva política de pactes amb altres actors polítics

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

La branca catalana de Podem es prepara per a l’assemblea que el partit celebrarà l’11 i 12 de febrer a Vistalegre on asseguren que la descentralització del partit és al centre de l’agenda política, afirmant que per a ells “és imprescindible la sobirania jurídica, econòmica i financera”.

En un comunicat, la formació morada a Catalunya rebutja deixar-se portar per “una batalla buida com volen els poders fàctics”, entre els projectes que defensaran el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, i el secretari polític, Íñigo Errejón, a Vistalegre II.

En plena construcció del nou subjecte polític que volen construir al costat de BComú, ICV, EUiA i Equo, Podem Catalunya exigeix “plena facultat” de cada territori per decidir la política de pactes amb altres actors polítics i la seva estratègia electoral.

Un altre dels punts que defensen com a imprescindible en aquesta assemblea és assegurar l’autonomia de tots els àmbits territorials per poder desenvolupar les polítiques marcades per les seves assemblees.

Així, defensaran que les decisions preses per una assemblea dins del seu àmbit siguin irrevocables, “respectant sempre els principis ètics i polítics de Podem”.

Consideren fonamental la disponibilitat del cens d’inscrits per a la direcció del seu àmbit territorial i les eines de comunicació necessàries “per estar en contacte amb els cercles i inscrits”.

També defensaran posar els mitjans i la voluntat per fer més habituals les consultes ciutadanes i afavorir i enfortir els espais de decisió més propers al territori.

IGLESIAS A BARCELONA

Podem Catalunya fixa el seu posicionament a Vistalgre II en vigílies de la visita d’Iglesias a Barcelona per participar en un acte del partit el divendres a les 19.00 hores a Sant Feliu de Llobregat, juntament amb el secretari general de la formació a Catalunya, Albano-Dante Fachin; la diputada al Parlament i secretària d’economia, Àngels Martínez, i la secretària de feminismes, Noelia Bail.

A l’acte ‘La gent davant els reptes històrics’, tots dos líders abordaran en una conversa els desafiaments de les dues formacions per als propers anys: la creació d’un nou espai a Catalunya, la defensa de la plurinacionalitat a l’Estat i el congrés estatal de Vistalegre II.

