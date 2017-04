MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La diputada i secretària d’Acció Institucional de Podem, Gloria Elizo, ha anunciat aquest divendres que la formació morada es personarà com a acusació popular en el sumari judicial de l’operació Lezo, que investiga un presumpte desfalc del Canal Isabel II, pel qual ha estat detingut l’expresident madrileny Ignacio González.

En roda de premsa al Congrés, Elizo ha explicat que quan es “trenca” la voluntat de les acusacions per “mantenir la fermesa” a depurar les responsabilitats polítiques, però també jurídiques, com detecta en l’actual Fiscalia Anticorrupció, és “imprescindible” que una acusació popular es personi, en aquest cas Podem, en l’operació Lezo”.

Segons ha apuntat, Podem, per la seva personació en causes com les del ‘petit Nicolás’ o el ‘Cas Pujol’, compta amb dades rellevants i una composició “més àmplia i estructurada” del que és “la trama econòmica, política, financera i policial en aquest país”. “Aquesta contextualització de la trama ajudarà l’operació Lezo, que és una altra de les branques d’aquesta investigació”, ha reblat.

