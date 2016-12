El primer tinent d’alcalde de l’ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha lamentat del discurs de Nadal del Rei la “poca sensibilitat per la realitat plurinacional” de l’Estat. “Cap menció que permeti desbloquejar la situació amb Catalunya, he trobat a faltar un posicionament més comprensiu, […] la corona no proporciona elements per resoldre de manera democràtica la situació de bloqueig de la relació entre Catalunya i Espanya”, ha exposat el dirigent dels comuns. En aquest sentit, per Pisarello la clau de volta és al referèndum que “ha de ser reconegut per la comunitat internacional”. I en aquest sentit, veu “difícil” que la Unió Europea pugui avalar una consulta sense que hi hagi acord amb l’Estat.

Els comuns, però, se senten amb “l’obligació de fer tot l’esforç perquè la comunitat internacional entengui que estem davant d’un clam molt legítim”, un referent que avala més d’un 80% de la població. “Hi ha altres vies legítimes de pressió i mobilització, però perquè sigui un referèndum ha de tenir reconeixement internacional”. Pisarello ho ha exposat així just després de participar a l’ofrena floral de l’Ajuntament de Barcelona –al costat de Xavier Trias (PDeCAT) i Alfred Bosch (ERC), entre d’altres- a la tomba del president Francesc Macià, coincidint amb el 83è aniversari de la seva mort. En aquest context, el tinent d’alcaldia barceloní ha definit Macià i també Lluís Companys com a figures claus del catalanisme popular. De fet el seu homenatge a l’expresident aquest diumenge “té a veure amb la necessitat de plantar cara a un govern del PP que practica el centralisme antisocial, totalment cec, i alhora plantejar un catalanisme democràtica i popular no subordinat al conservador”.

