El primer tinent d’alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha cridat a participar en la votació de l’1 d’octubre, i ha defensat un ‘sí crític’ contra l”autoritarisme’ del PP. En un article al diari ‘Crític’, Pisarello ha considerat que el sobiranisme republicà i progressista ‘no pot quedar-se a casa’ tot i no compartir el full de ruta de JxSí. ‘Les forces del canvi cometrien un greu error si no s’aixequen contra el PP i els seus atacs a les reivindicacions democràtiques d’autogovern’, ha argumentat. Ha opinat que seria legítim un vot en blanc, pel no o pel sí, però ha apuntat que un ‘sí crític’ tindria sentit per dos motius: ‘com a forma de rebel·lió contra el centralisme i l’autoritarisme’, però també perquè seria ‘una manera d’avançar cap a la proposta de fons majoritària entre els comuns’, que passa, ha dit, per un ‘acord plurinacional, respectuós i entre iguals entre els diferents pobles i gents peninsulars’.

