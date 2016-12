BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

Pimec ha establert relacions amb empreses i entitats africanes per desplegar una estratègia d’acció comercial al continent després de participar en el Fòrum de Negocis i Inversions a Àfrica, celebrat a Alger (Algèria) i organitzat pel Ministeri algerià d’Assumptes Estrangers i la patronal ‘Fòrum des Chefs d’Entreprises’ (FCE).

La patronal de la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya ha estat l’única entitat empresarial europea convidada a la cita “gràcies a la relació amb el FCE i la històrica implicació al Mediterrani i Àfrica”, ha assegurat Pimec aquest dijous en un comunicat.

Concretament, Pimec ha signat acords de col·laboració amb entitats d’onze països i pretén aprofitar l’auge proteccionista dels Estats Units i la marxa del Regne Unit de la UE per “desplegar més activitat al continent africà”, ha apuntat, posant de manifest la proximitat que existeix entre Àfrica i Barcelona a través de la connectivitat aèria i el predomini d’idiomes europeus com l’anglès i el francès.

Segons ha anunciat la patronal catalana, durant les pròximes setmanes s’elaborarà un pla de treball al costat del FCE per als països on actua, a més de la creació de propostes perquè les institucions comunitàries donin suport a aquesta iniciativa al continent africà.

El Fòrum de Negocis i Inversions a Àfrica ha tingut la representació de 35 països africans i ha reunit prop de 1.500 participants procedents d’empreses, Governs i altres entitats convidades, inclòs el Banc d’Àfrica de Desenvolupament i el Banc Mundial.

La millora de l’entorn polític i institucional al continent, així com el desplegament tecnològic, han impulsat el creixement de nous mercats centrats en les TIC, les energies renovables i la indústria agroalimentària, entre d’altres.

