L’escriptora Pilar Rahola ha guanyat avui el 37è premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull amb la novel·la ‘Rosa de Cendra’, un llibre ambientat en la Barcelona de la Setmana Tràgica. ‘Rosa de Cendra’ reprèn la història de la família protagonista del seu darrer llibre, ‘Mariona’, a principis del segle XX.

Rahola ha fet un ‘petit homenatge’ a la Barcelona de la Rosa de Foc, un temps convuls que a la novel·la culmina amb els fets de la Setmana Tràgica, i que la família de l’àvia Mariona viu ‘amb les contradiccions brutals’ de l’època. L’escriptora ha senyalat el seu interès en continuar relatant aquest temps a través de la mirada ‘de la gent normal’, de personatges petits que creixen ‘devorats per l’èpica del moment’. El Premi Ramon Llull és el guardó més reconegut de les lletres catalanes i està dotat amb 60.000 euros.

